Як повідомляють у МВС, сервісний центр переходить на шестиденний робочий тиждень. Також відомо про роботу ще двох центрів для обслуговування клієнтів.

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Відтепер головний сервісний центр МВС у місті Києві працюватиме з понеділка по суботу. У неділю буде вихідний.

Адреса сервісного центру: вулиця Лук'янівська, 62.

Також відомо, що відновлять свою роботу у столиці ще два сервісні центри:

№ 8045 на вулиці Павла Усенка, 8;

№ 8048 на вулиці Миколи Грінченка, 18.

У МВС наголошують на тому, що у кожному регіоні графік роботи різний. Здебільшого він безпосередньо пов'язаний з часом комендантської години. Тож, будь ласка, уточняйте інформацію про роботу перед тим як вирушати до одного з центрів.

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