Попробуйте быстро присесть: коммунальщики Киева не могут осилить гололед и дали советы пешеходам
- Киевлян предупреждают о гололеде и желтом уровне опасности.
- Коммунальные службы Киева не могут полностью устранить гололед на всех участках города одновременно.
На вторник, 17 февраля, жителей Киева и области предупреждают об ухудшении погоды, а также гололедице. Поэтому ситуация на дорогах будет несколько проблематичной.
Из-за этого пешеходам дали рекомендации, которые помогут избежать вероятных последствий непогоды. Об этом написали на странице КГГА.
На что обратить внимание пешеходам Киева и области?
Отмечается, что 17 февраля погода будет облачной, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью опустится до -14...-16 градусов, днем будет 7 – 9градусов мороза.
К тому же, объявлено о желтом уровне опасности.
Так, пешеходам советуют ходить не спеша, держать ноги слегка расслабленными и немного согнутыми в коленях, ступать на всю подошву стопы. Не стоит также прятать руки в карманы, вместо этого размахивайте ими в такт ходьбе, это поможет лучше сохранять равновесие.
Если вы все же потеряли равновесие во время ходьбы в гололед, попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах.
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- помните, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в 4 – 5 раз.
В КГГА также отметили, что коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно.
Какова ситуация в других регионах Украины?
Львов и область накрыло снегом. Ночью для уборки улиц города задействовали 87 снегоочистительных машин, утром добавили еще 12 рейдеров и 63 моторизованные щетки.
На Днепропетровщине 16 февраля бушевал сильный ветер. В Кривом Роге непогода вызвала падение ограждения моста и повреждения трамвайной контактной сети.
В Сумской громаде из-за непогоды объявили режим чрезвычайной ситуации.
А на Кировоградщине спасатели получили уже 162 обращения из 26 громад области. Талые воды подтопили многочисленные придомовые территории, подвалы и погреба. Власти поручили провести обследование всех участков вдоль русел крупных рек, в частности Ингула и Сугоклеи.