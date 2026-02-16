Попробуйте быстро присесть: коммунальщики Киева не могут осилить гололед и дали советы пешеходам

На вторник, 17 февраля, жителей Киева и области предупреждают об ухудшении погоды, а также гололедице. Поэтому ситуация на дорогах будет несколько проблематичной.

Из-за этого пешеходам дали рекомендации, которые помогут избежать вероятных последствий непогоды. Об этом написали на странице КГГА.

Актуально Украину накрыла мощная непогода: в каких областях снегопады, а где массовые подтопления

На что обратить внимание пешеходам Киева и области?

Отмечается, что 17 февраля погода будет облачной, без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью опустится до -14...-16 градусов, днем будет 7 – 9градусов мороза.

К тому же, объявлено о желтом уровне опасности.

Так, пешеходам советуют ходить не спеша, держать ноги слегка расслабленными и немного согнутыми в коленях, ступать на всю подошву стопы. Не стоит также прятать руки в карманы, вместо этого размахивайте ими в такт ходьбе, это поможет лучше сохранять равновесие.

Если вы все же потеряли равновесие во время ходьбы в гололед, попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах.

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

помните, что на скользкой дороге тормозной путь увеличивается в 4 – 5 раз.

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнайте, какой будет погода именно в вашем городе в новом сервисе 24 Канала.

В КГГА также отметили, что коммунальные службы постоянно осуществляют уборку и противогололедную обработку, однако полностью устранить гололед одновременно на всех участках города физически невозможно.

Какова ситуация в других регионах Украины?