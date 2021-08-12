В Киеве в Голосеево масштабный пожар: горят гаражи – видео и фото с места события

На Бойчука, 45 в Киеве загорелся 2-этажный дом. Впоследствии пожар быстро распространился на гаражи, которые были рядом. Возгорание потушили спасатели. Пострадавших нет.

Спасателям сообщили о пожаре в Голосеевском районе 12 августа в 8:55. Сейчас эвакуируют авто, которые были в гараже.

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Тушить сложно

Когда спасатели приехали, пожар распространился на площадь 400 квадратных метров. Возгорание локализовали в 09:46. Спасатели потушили его через 15 минут.

Отмечают, что, чтобы ликвидировать возгорание потратили много сил. Поскольку поблизости не было пожарных гидрантов. Работники ГСЧС все время привозили воду и прокладывали магистральные линии к ближайшим гидрантам.

В Голосеево загорелся дом и гаражи / Фото ГСЧС Киева

На месте работали 40 спасателей и 10 единиц основной и специальной техники. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

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