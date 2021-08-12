Рятувальникам повідомили про пожежу в Голосіївському районі 12 серпня о 08:55. Зараз евакуйовують авто, які були в гаражі.

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Гасити складно

Коли рятувальники приїхали, пожежа поширилась на площу 400 квадратних метрів. Займання локалізували о 09:46. Рятувальники загасили її через 15 хвилин.

Зазначають, що, аби ліквідувати займання витратили багато сил. Оскільки поблизу не було пожежних гідратів. Працівники ДСНС весь час довозили воду та прокладали магістральні лінії до найближчих гідрантів.

У Голосієві загорівся будинок та гаражі / Фото ДСНС Києва

На місці працювали 40 рятувальників та 10 одиниць основної та спеціальної техніки. Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.

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