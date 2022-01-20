Грабительница банка на Оболони, захватившая заложницу, предстанет перед судом

В Киеве будут судить женщину, которая 20 июля попыталась ограбить отделение "УкрСиббанка" и взяла в заложники посетительницу. Jбвинительный акт уже передали для рассмотрения.

По данным правоохранителей, 23-летнюю жительницу Киевской области подозревают в разбойном нападении на банковское учреждение, захвате заложников и повреждении имущества.

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Устроила настоящий "боевик"

Летом 2021 года девушка ради легкой наживы ворвалась в отделение банка на улице Автозаводской в Оболонском районе.

Сперва она бросила в помещение бутылку с "коктейлем Молотова", а затем потребовала у сотрудников финучреждения деньги.

Для пущей убедительности злоумышленница пригрозила им игрушечным пистолетом.

Перепуганные работники банка отдали напавшей 15 тысяч гривен, но на этом она не остановилась.

Пытаясь скрыться, грабительница захватила в заложницы 35-летнюю посетительницу.

К счастью, женщина не пострадала.



Нападение на банк злоумышленница совершила в июле / Фото Киевской городской прокуратуры

Избежать ответственности не удастся

После инцидента злоумышленницу направили на экспертизу, которая признала ее вполне вменяемой. В случае доказательства ее вины подсудимой грозит 12 лет за решеткой и конфискация имущества.

Добавила работы полиции

По словам свидетелей, после задержания девушки полиции пришлось несколько часов считать 15 тысяч гривен, которые она украла. Это продолжалось так долго, поскольку правоохранители переписывали номер каждой купюры, чтобы доказать, что средства были присвоены именно в отделении банка.