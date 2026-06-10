Мечтал посетить Японию и иметь 8 детей: в Киеве попрощались с 12-летним Гришей Глушичем

В среду, 10 июня, в Киеве состоялось прощание с 12-летним Гришей Глушичем. Парень погиб 5 июня в результате ДТП на Чоколовском бульваре.

Об этом сообщает корреспондент hromadske.

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Церемония прощания состоялась в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве.

На прощание с парнем пришли несколько десятков человек, среди них были и дети – вероятно, его друзья и одноклассники. На похороны также приехал отец Григория, который служит в армии, однако публичных речей он не произносил, лишь поблагодарил журналистов за внимание.

По словам мамы одной из одноклассниц, дети тяжело восприняли известие о его гибели и долго не могли в нее поверить. Они даже планировали совместный поход, но впоследствии собрались вместе, чтобы почтить память и вспомнить своего друга.

Классная руководительница Юлия Ефименко поделилась воспоминаниями о парне. Говорит, Григорий интересовался точными науками, программированием, иностранными языками, а также любил играть на фортепиано. По ее словам, парень мечтал стать программистом, путешествовать по миру и особенно интересовался Японией, куда хотел поехать.

Он также говорил о большой семье и в одном из школьных сочинений отмечал, что хотел бы иметь восемь детей.

Учительница добавила, что Гриша закончил шестой класс. В день трагедии он возвращался из школы, где забрал свои работы перед летними каникулами. Через несколько дней класс должен был отправиться в поездку в Карпаты. Все творческие работы ученика за годы обучения педагог хранила отдельно и теперь планирует передать их родителям.

У Григория осталась старшая сестра, а его отец воюет на фронте.

ДТП на Чоколовском бульваре: что стоит знать

5 июня на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы произошло трагическое ДТП. 49-летний житель Херсонской области Павел Плешивцев на автомобиле Mercedes на большой скорости въехал в подземный пешеходный переход.

Четыре человека погибли, среди них 12-летний парень, двое правоохранителей и работница детского сада.

6 июня водителя автомобиля задержали и сообщили о подозрении по части 3 статьи 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких людей, что предусматривает до десяти лет лишения свободы.

8 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Плешивцеву в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Во время аварии подозреваемый якобы работал в такси и как раз выполнял заказ. Когда он заехал в подземный переход, в автомобиле была пассажирка – сейчас она проходит свидетелем стороны обвинения.