Гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на склады с продовольствием
4 марта 2022 , 17:42Читати новину українською
Источник:телеграм КГГА – официальный канал
КГГА сообщила, что гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на склады с продовольствием. Схема для записи – очень простая.
Пресс-служба КГГА сообщила, что чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в гуманитарный штаб. Это можно сделать здесь. Следующий шаг – заполнить форму волонтера. Вот и все.
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Напоминаем, что столичных водителей призывают пропускать не только "скорые", но и авто с гуманитарной помощью,
– говорится в сообщении.
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