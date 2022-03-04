КГГА сообщила, что гуманитарный штаб Киева нуждается в волонтерах на склады с продовольствием. Схема для записи – очень простая.

Пресс-служба КГГА сообщила, что чтобы стать волонтером, необходимо обратиться в гуманитарный штаб. Это можно сделать здесь. Следующий шаг – заполнить форму волонтера. Вот и все.

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Напоминаем, что столичных водителей призывают пропускать не только "скорые", но и авто с гуманитарной помощью,

– говорится в сообщении.

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