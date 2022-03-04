Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что сейчас город живет в военном положении. Машины ездят, работают продуктовые магазины, большинство коммунальных аптек "Фармация". В столице для сообщения между левым и правым берегом открыты Северный и Дарницкий мосты.

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В то же время мэр столицы призывает людей не передвигаться по городу без необходимости.

Если нет крайней необходимости, воздержитесь от передвижения по городу. Для своей безопасности. И не пренебрегайте сигналом тревоги. Сразу спускайтесь в укрытие,

– сказал Кличко.

Также он обратился к владельцам частных аптек с просьбой открывать их, ведь люди вынуждены часами стоять в очередях за лекарствами в коммунальные аптеки.

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