Без отца осталась дочь: на фронте погиб военный из Киевской области Илья Высоцкий
- Илья Высоцкий, военный из Киевской области, погиб 28 января 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области.
- Он был мобилизован в ВСУ 25 августа 2025 года, оставив после себя жену, дочь и родных в скорби.
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. Стало известно о гибели на фронте военного из Киевской области – Илью Высоцкого.
Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины.
К теме Бросился в огонь ради других: во время атаки на Киевщину погиб молодой спасатель
Что известно о павшем воине Илье Высоцком?
В Боярской МТГ рассказали, что Илья Высоцкий погиб 28 января 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области. Герой служил наводчиком минометного отделения взвода огневой поддержки 95 ОДШБр.
Илья Николаевич родился 29 мая 1984 года в Киеве в многодетной семье. Окончил киевскую СОШ № 177, а затем получил образование столяра в Киевском ПТУ. Также военный изучал социальную психологию в КНУ имени Тараса Шевченко.
После женитьбы и рождения дочери работал на мебельном производстве. Поскольку мог все делать руками, то собирал, устанавливал и чинил мебель. С 2011 года вместе с семьей поселились в Боярке,
– говорится в сообщении.
25 августа 2025 года Илья Высоцкий был мобилизован в ВСУ первым отделом Вышгородского РТЦК и СП.
По словам знакомых военного, он имел доброе сердце, был общительным, веселым и остроумным, всегда откликался на призыв о помощи, занимался бездомными животными. В скорби остались жена, дочь, родственники и близкие.
Илья Высоцкий погиб на фронте в Покровском районе / Фото Боярской МТГ
Прощание с Ильей Высоцким состоялось в субботу, 7 февраля 2026 года в Боярке.
"Скорбим, склоняя головы в скорби. Память об Илье Высоцком вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – отметили в Боярской МТГ.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ильи Высоцкого из-за гибели защитника на фронте. Вечная память Герою!
Тяжелые потери Украины в войне
На фронте положил свою жизнь военный из Винницкой области Максим Годованюк. Он служил в армии еще с декабря 2022 года, на момент смерти защитнику было всего 24 года.
В конце января в больнице умер военный из Барышевки Киевской области Александр Граневич. Он получил тяжелое ранение на фронте в Донецкой области еще в декабре 2025 года.
На Сумском направлении погиб молодой воин с Полтавщины Евгений Лукаш. Защитник не дожил несколько дней до своего 19-летия.