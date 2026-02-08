Без отца осталась дочь: на фронте погиб военный из Киевской области Илья Высоцкий

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей из-за полномасштабной войны, которую начала Россия. Стало известно о гибели на фронте военного из Киевской области – Илью Высоцкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины.

Что известно о павшем воине Илье Высоцком?

В Боярской МТГ рассказали, что Илья Высоцкий погиб 28 января 2026 года во время выполнения боевого задания в Покровском районе Донецкой области. Герой служил наводчиком минометного отделения взвода огневой поддержки 95 ОДШБр.

Илья Николаевич родился 29 мая 1984 года в Киеве в многодетной семье. Окончил киевскую СОШ № 177, а затем получил образование столяра в Киевском ПТУ. Также военный изучал социальную психологию в КНУ имени Тараса Шевченко.

После женитьбы и рождения дочери работал на мебельном производстве. Поскольку мог все делать руками, то собирал, устанавливал и чинил мебель. С 2011 года вместе с семьей поселились в Боярке,

– говорится в сообщении.

25 августа 2025 года Илья Высоцкий был мобилизован в ВСУ первым отделом Вышгородского РТЦК и СП.

По словам знакомых военного, он имел доброе сердце, был общительным, веселым и остроумным, всегда откликался на призыв о помощи, занимался бездомными животными. В скорби остались жена, дочь, родственники и близкие.



Илья Высоцкий погиб на фронте в Покровском районе / Фото Боярской МТГ

Прощание с Ильей Высоцким состоялось в субботу, 7 февраля 2026 года в Боярке.

"Скорбим, склоняя головы в скорби. Память об Илье Высоцком вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников и земляков", – отметили в Боярской МТГ.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Ильи Высоцкого из-за гибели защитника на фронте. Вечная память Герою!

