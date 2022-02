"Империя развалится": на стене в Дарнице показывают послание к Путину

В Дарницком районе Киева неизвестные проектируют на стену возле стоянки месседжи для российских оккупантов. Местные жители отметили, что шоу они видят регулярно.

Информация об этом появилась 21 февраля. На стене можно увидеть карту страны-агрессора и надпись на русском "Нравится не нравится, империя развалится".

Что еще передали оккупантам

Также россиянам передали и такое послание: "Не*** шастать. Через три недели уже подсолнухом засеем". Неизвестные также обратились к украинцам – "Keep calm, you are ukrainian". Инициатива появилась в жилом комплексе "Парковые озера".



Местные говорят, что видят такое не в первый раз / Фото телеграм-канала "Телеканал Киев"

Стена располагается в ЖК "Парковые озера" / Фото телеграм-канала "Телеканал Киев"

Российская агрессия: что известно

Советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан заявил, что Россия планирует чрезвычайно насильственную военную операцию в Украине. Он опирается на данные разведки.

Российский президент Владимир Путин 21 февраля признал независимыми псевдореспублики. Теперь он решает, где будут проходить границы.

Войска России уже вошли на временно оккупированные территории Донбасса. Очевидцы заметили в ночь на 22 февраля в Донецке российские танки.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Текст публикации телеграм-канала "Телеканал Киев"

На Дарнице появилась стена, транслирующая правильные месседжи. Жители района пишут, что это стало регулярным шоу.