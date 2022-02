"Імперія розвалиться": на стіні у Дарниці показують послання до Путіна

У Дарницькому районі Києва невідомі проєктують на стіну біля стоянки меседжі для російських окупантів. Місцеві мешканці зазначили, що таке шоу вони бачать регулярно.

Інформація про це з'явилася 21 лютого. На стіні можна побачити карту країни-агресорки та напис російською "Нравится не нравится, империя развалится".

Що ще переказали окупантам

Також росіянам передали й таке послання: "Не**й шастать. За три тижні вже соняшником засіємо". Невідомі також звернулись до українців – "Keep calm, you are ukrainian". Ініціатива з'явилась в житловому комплексі "Паркові озера".



Місцеві кажуть, що бачать таке не вперше / Фото телеграм-каналу "Телеканал Київ"



Стіна розташовується в ЖК "Паркові озера" / Фото телеграм-каналу "Телеканал Київ"

Російська агресія: що відомо

Радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван заявив, що Росія планує надзвичайно насильницьку військову операцію в Україні. Він опирається на дані розвідки.

Російський президент Володимир Путін 21 лютого визнав незалежними псевдореспубліки. Тепер він вирішує, де проходитимуть їхні кордони.

Війська Росії уже увійшли до тимчасово окупованих територій Донбасу. Очевидці помітили вночі 22 лютого у Донецьку російські танки.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

