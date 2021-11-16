История парня, который жил под деревом в Киеве, получила счастливое продолжение

Бездомному парню, который ночевал под открытым небом на бульваре Вацлава Гавела в Киеве, сделают новый паспорт. Кроме того, теперь у него будет крыша над головой.

Социальные работники отметили, что после огласки быстро установили личность юноши и узнали, что у него нет регистрации. Эту проблему удалось оперативно решить.

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Теперь молодой человек будет иметь новый паспорт и крышу над головой / Фото из фейсбука Соломенской районной государственной администрации в городе Киеве

Бездомный встретит зиму в тепле

Оказалось, что мужчина действительно работает охранником в торговом центре. Однако у него нет никаких документов. После получения нового паспорта молодого человека временно зарегистрируют в Центре учета бездомных граждан.

Кроме того, ему предоставят жилье в гостинице при Доме социальной опеки. Юноша будет жить на улице Суздальской, 4/6.

Текст публикации Соломенской районной государственной администрации в городе Киеве:

Работниками Управления социальной защиты населения Соломенского района установлено лицо без регистрации в городе Киеве, которое находится на бульваре Вацлава Гавела и фото которого распространяется в сети "Фейсбук".

На сегодня мужчина действительно работает охранником в торговом центре. Сейчас решается вопрос изготовления нового паспорта для временной регистрации в Центре учета бездомных граждан и поселения в гостиницу при Доме социальной опеки, по адресу: улица Суздальская, 4/6.