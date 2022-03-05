С направления Бучи – Ворзеля должна была произойти эвакуация, но взорвали пути

Россия совершает геноцид украинцев, обстреливая гражданское население. Враг всеми методами препятствует эвакуации мирного населения.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил о срыве эвакуации из Бучи и Ворзеля. Эвакуация в Киев должна была состояться поездом в 10 утра.

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Но, как заявил Кулеба, были взорваны колеи. Поэтому людей приходилось выводить пешком.

Глава Киевской ОВА заявил, что мэр Ирпеня Александр Меркушин вывел людей на трассу. Для эвакуации начали оперативно организовывать автобусы, чтобы перевезти людей в Киев.

По состоянию на 13.25 операция продолжалась, сообщил Кулеба. К эвакуации привлечена полиция, спасатели и все необходимые службы.

Сообщается, что людей увозят на вокзал или в другие точки назначения.

Что известно об эвакуации из Бучи и Гостомеля

Кулеба заявил, что эвакуация людей из Бучи и Гостомеля без режима прекращения огня невозможна. Причина в том, что там происходят столкновения.

Он заявил, что в этих городах уже не столь жестокие бои. Но география Бучи и Гостомеля пока не дает возможности для эвакуации гражданских.