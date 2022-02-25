Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что в дом в Киеве мог попасть беспилотник для наведения ракет.

Соответствующую информацию обнародовал Жданов. Это случилось утром после разрушения дома.

Заметьте Украина сбила самолет России в Киеве

Олег Жданов заявил, что наша ПВО не видит крылатые ракеты типа калибр, которые выпускает Россия. Возможно, она их может видеть на отдельных участках траектории.

Поэтому, по мнению Жданова, скорее всего это был беспилотный летательный аппарат, который используется для наведения тех самых ракет калибр, пускаемых из комплексов Искандер-М.

Поэтому склоняюсь к мысли, что это летательный аппарат-разведчик, который должен был скорректировать огонь ракет или сбросить взрывное устройство на определенные координаты,

– заявил Жданов.

Стоит отметить, что Антон Геращенко написал в телеграме, что речь идет о вражеском летательном аппарате.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.