"Это только обещание": католическая община ответила на заявление Шмыгаля по костелу Николая

Настоятель костела Николая в Киеве говорит, что костел им не передают. Он отмечает, что в министерстве еще не сделали никаких реальных шагов для этого. Поэтому община считает, что это "очередное обещание".

Никаких документов о возможной передаче костела общине не предоставляли. Об этом рассказал священник Виталий Подолян в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Никакой конкретики мы не видим"

Настоятель костела говорит, что власть общине только обещает. Для того чтобы передать святыню общине, никто не сделал еще реальных шагов.

Это только очередное обещание, но никакой конкретики мы не видим, никаких документов нам не давали. Каждая власть декларировала, что за то, чтобы вернуть и отдать. Но власть меняется, а трагедия продолжается,

– отмечает отец Виталий Подолян.

Также священник говорит, что у прихода нет никакой информации о собранных средствах на восстановление костела. Им не предоставили доступ к этим данным.

Настоятель также отмечает, что прихожан не пускают ни в одно из помещений в костеле Николая.

Обращение Шмыгаля к общине: что известно

Премьер-министр Украины поручил заниматься делом передачи костела Минкульту.

Он подчеркнул, что главная задача сейчас – сохранить памятник архитектуры.

Реставрировать, вероятно, будут за средства государства. Ведь во время выступления Шмыгаль ссылался на указ президента.