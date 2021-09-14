Жодних документів щодо можливої передачі костелу громаді не надавали. Про це розповів священник Віталій Подолян в ефірі одного з українських телеканалів.

До теми Долю костелу святого Миколая вирішуватиме Мінкульт у дискусіях, – Шмигаль

"Жодної конкретики ми не бачимо"

Настоятель костелу каже, що влада громаді лише обіцяє. Для того, щоб передати святиню громаді, ніхто не зробив ще реальних кроків.

Це тільки чергова обіцянка, але жодної конкретики ми не бачимо, жодних документів нам не давали. Кожна влада декларувала, що за те, щоб повернути і віддати. Але влада змінюється, а трагедія продовжується,

– зазначає отець Віталій Подолян.

Також священник каже, що парафія немає жодної інформації про зібрані кошти на відновлення костелу. Їм не надали доступ до цих даних.

Настоятель також зазначає, що парафіян не пускають до жодного з приміщень у костелі Миколая.

Звернення Шмигаля до громади: що відомо

Прем'єр-міністр України доручив займатися справою передачі костелу Мінкульту.

Він підкреслив, що головне завдання наразі – зберегти пам'ятку архітектури.

Реставруватимуть, ймовірно, за кошти держави. Адже під час виступу Шмигаль посилався на указ президента.

Зверніть увагу! Пожежа сталася 3 вересня. Вогонь знищив унікальний орган і внутрішнє оздоблення костелу. Святиню планували відновити через місяць після пожежі.