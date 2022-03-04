В Каневе, Белой Церкви, Василькове – воздушная тревога

В ряде городов Украины вечером 4 марта раздается воздушная тревога. В частности, в Каневе сообщили об опасности в 22:23.

Сигнал тревоги в Белой Церкви и Василькове прозвучал около 22:25. Людей призвали срочно идти в укрытие гражданской защиты.

Заметьте Житомир, Лубны, Миргород – тревога

Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать нельзя. Соблюдение этого правила спасает жизни.

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