Кареты скорой в Киеве штрафуют за превышение скорости

В Киеве правоохранители присылают штрафы медучреждениям за превышение скорости каретами скорой помощи. Таким образом исполнительная служба арестовала банковский счет директора частной клиники "Оберег" за неуплату штрафов.

Известно, что это не первая ситуация в киевских больницах. Об инциденте рассказал совладелец клиники Александр Деркач 16 ноября.

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Штрафуют за превышение скорости

Александр Деркач рассказал, что медучреждение не уплатило штраф за кареты скорой, которые превысили скорость. Факт нарушения ПДД зафиксировали камеры фотофиксации.

В больнице много скорых, поэтому и актов много, около десятки в год. Их не успевают отписывать, потому что рассматривают неделями

К тому же Деркач рассказал, что его партнер Виктор Рыбчук позвонил своему коллеге из Медицинского центра "Добробут". Оказалось, что там аналогичная ситуация.

Люди в комментариях предлагают свои варианты разрешения ситуации. Вот несколько советов:

Оптимальным было бы решение все номерные знаки, которые используют автомобили скорой помощи, независимо частные или государственные, внести в одну базу данных и не обрабатывать такие случаи. Но ведь это слишком просто.

Можно для этих машин выдавать номера определенного цвета, тогда в эту гражданскую базу не смогут записаться.

Так подать в суд на пересмотр протоколов. А также в МВД заявление на пересмотр алгоритма формирования протоколов. Может, где-то сбой идет.

Текст публикации Александра Деркача:

Сегодня мой партнер по клинике Оберег Виктор Рыбчук остался без ужина. Не смог рассчитаться в супермаркете. Посмеялись немного по этому поводу. Хотя ситуация, по-моему, довольно странная. Исполнительная служба арестовала его карточный счет по представлению Нацполиции Никогда не догадаетесь за что. Он является директором клиники. Клиника не оплатила штраф за машины скорой помощи, которые превысив установленную по городу скорость движения(!), попали на фотокамеры. Быстрых у нас много, поэтому и актов много. Десятки за год. Не успеваем отписываться. Рассматриваются неделями. Виктор перезвонил своему коллеге в Добробут, говорит, та же история. Интересно, свои машины они тоже штрафуют за превышение скорости, или только те, что за водкой едут?