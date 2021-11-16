Карта киевлянина: какие документы нужны, чтобы ее получить

В Киеве с 1 января городские власти планируют повысить цены на проезд в городском транспорте. Однако по карте киевлянина можно будет платить на 8 гривен меньше.

С начала года разовый проезд в транспорте вырастет до 20 гривен за поездку. С картой киевлянина оплатить нужно всего 12 гривен.

Разовый билет – 20 гривен: в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте

Кто может получить карту киевлянина и как это сделать

Согласно решению Киевского городского совета от 28 мая 2015 года "О введении в Киеве многофункциональной электронной пластиковой карты "Карта киевлянина" оформить такую ​​карту могут люди, зарегистрированные в столице, а также:

вынужденные переселенцы из зоны АТО;

все работающие в городе Киеве в соответствии с законодательством Украины;

учащиеся и студенты всех учебных заведений города;

родители или опекуны детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.

Чтобы получить карту киевлянина, нужно подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению следует добавить следующие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;

индивидуальный налоговый номер;

документы, подтверждающие льготу (учебный билет, студенческий билет и т.д.)

справка с места работы и т.д.;

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Правила для льготников и пенсионеров

Граждане, имеющие право на помощь или льготы от государства, оформляют карту по-другому. Им необходимо прийти в отделение Ощадбанка, заполнить анкету-заявление и заключить договор.

С собой взять:

паспорт и ИНН;

льготное удостоверение;

справку о взятии на учет человека, который перемещается из зоны АТО, если он не зарегистрирован в Киеве.

После получения карты нужно обратиться в районное управление труда и соцзащиты населения по месту, где зарегистрированы. Там определят льготную категорию и активируют карту. Документы с собой нужно взять те же, что и в банк.

Какие возможности дает карта

Административные услуги

Запись ребенка в детский садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua.

Возможность проголосовать за петицию и общественный бюджет.

Общественный транспорт

Бесплатный проезд для льготников, зарегистрированных в Киеве.

Скидка на транспортный билет (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной поездки).

Торговая сеть

"Социальный хлеб" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника,

Скидки 3-7% в супермаркетах "БИЛЛА", "Вест лайн", "Фуршет" и "Новус".

Культурные мероприятия

Скидка – от 5 до 50% в театрах и музеях.

Скидки в зоопарке – 50%;

Сети аптек

Покупка отечественных лекарственных средств в коммунальных аптеках "Фармация" (210 наименований).

Карта киевлянина перестает действовать, если человек ее потерял или сломал. Также в том случае, когда изменились личные данные владельца или его льготный статус. Аннулировать ее можно и по собственному желанию.