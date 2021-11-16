Карта киевлянина: какие документы нужны, чтобы ее получить
Источник:24 канал
В Киеве с 1 января городские власти планируют повысить цены на проезд в городском транспорте. Однако по карте киевлянина можно будет платить на 8 гривен меньше.
С начала года разовый проезд в транспорте вырастет до 20 гривен за поездку. С картой киевлянина оплатить нужно всего 12 гривен.
Разовый билет – 20 гривен: в Киеве повысят стоимость проезда в общественном транспорте
Кто может получить карту киевлянина и как это сделать
Согласно решению Киевского городского совета от 28 мая 2015 года "О введении в Киеве многофункциональной электронной пластиковой карты "Карта киевлянина" оформить такую карту могут люди, зарегистрированные в столице, а также:
- вынужденные переселенцы из зоны АТО;
- все работающие в городе Киеве в соответствии с законодательством Украины;
- учащиеся и студенты всех учебных заведений города;
- родители или опекуны детей, получающих полное общее среднее образование в учебных заведениях города Киева.
Чтобы получить карту киевлянина, нужно подать соответствующее заявление в Ощадбанк. К заявлению следует добавить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
- индивидуальный налоговый номер;
- документы, подтверждающие льготу (учебный билет, студенческий билет и т.д.)
- справка с места работы и т.д.;
- цветное фото 3х4.
Правила для льготников и пенсионеров
Граждане, имеющие право на помощь или льготы от государства, оформляют карту по-другому. Им необходимо прийти в отделение Ощадбанка, заполнить анкету-заявление и заключить договор.
С собой взять:
- паспорт и ИНН;
- льготное удостоверение;
- справку о взятии на учет человека, который перемещается из зоны АТО, если он не зарегистрирован в Киеве.
После получения карты нужно обратиться в районное управление труда и соцзащиты населения по месту, где зарегистрированы. Там определят льготную категорию и активируют карту. Документы с собой нужно взять те же, что и в банк.
Какие возможности дает карта
Административные услуги
- Запись ребенка в детский садик на сайте osvita.kyivcity.gov.ua.
- Возможность проголосовать за петицию и общественный бюджет.
Общественный транспорт
- Бесплатный проезд для льготников, зарегистрированных в Киеве.
- Скидка на транспортный билет (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной поездки).
Торговая сеть
- "Социальный хлеб" со скидкой от 20 до 70% в зависимости от категории льготника,
- Скидки 3-7% в супермаркетах "БИЛЛА", "Вест лайн", "Фуршет" и "Новус".
Культурные мероприятия
- Скидка – от 5 до 50% в театрах и музеях.
- Скидки в зоопарке – 50%;
Сети аптек
- Покупка отечественных лекарственных средств в коммунальных аптеках "Фармация" (210 наименований).