З початку року разовий проїзд у транспорті зросте до 20 гривень за поїздку. За карткою киянина сплатити потрібно всього 12 гривень.

Зверніть увагу Разовий квиток – 20 гривень: у Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті

Хто може отримати картку киянина та як це зробити

Згідно з рішенням Київської міської ради від 28 травня 2015 "Про введення в Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" оформити таку карту можуть люди, зареєстровані в столиці, а також:

вимушені переселенці із зони АТО;

всі, хто працює в місті Києві відповідно до законодавства України;

учні та студенти всіх навчальних закладів міста;

батьки чи опікуни дітей, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.

Щоб отримати картку киянина, треба подати відповідну заяву до Ощадбанку. До заяви треба додати такі документи:

паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

індивідульний податковий номер;

документи, що підтверджують пільгу (учнівський квиток, студентський квиток тощо)

довідка з місця роботи тощо;

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Правила для пільговиків та пенсіонерів

Громадяни, які мають право на допомогу або пільги від держави, оформляють карту по-іншому. Їм необхідно прийти у відділення Ощадбанку, заповнити анкету-заяву і укласти договір.

Із собою взяти:

паспорт та ІПН;

пільгове посвідчення;

довідку про взяття на облік людини, яка переміщується із зони АТО, якщо вона не зареєстрована в Києві.

Після отримання картки треба звернутися до районного управління праці та соцзахисту населення за місцем, де зареєстровані. Там визначать пільгову категорію і активують карту. Документи зі собою треба взяти ті самі, що й до банку.

Які можливості дає картка

Адміністративні послуги

Запис дитини до дитячого садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua.

Можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет.

Громадський транспорт

Безкоштовний проїзд для пільговиків, зареєстрованих у Києві.

Знижка на транспортний квиток (що більша кількість придбаних поїздок, то нижча вартість однієї поїздки).

Торгова мережа

"Соціальний хліб" зі знижкою від 20 до 70% залежно від категорії пільговика,

Знижки 3 – 7% в супермаркетах "БІЛЛА", "Вест лайн", "Фуршет" та "Новус".

Культурні заходи

Знижка – від 5 до 50% у театрах та музеях.

Знижки у зоопарку 50%;

Мережі аптек

Купівля вітчизняних лікарських засобів у комунальних аптеках "Фармація" (210 найменувань).

Зверніть увагу! Карта киянина перестає діяти, якщо людина її втратила або зламала. Також у тому випадку, коли змінилися особисті дані власника або його пільговий статус. Анулювати її можна й за власним бажанням.