З початку року разовий проїзд у транспорті зросте до 20 гривень за поїздку. За карткою киянина сплатити потрібно всього 12 гривень.
Зверніть увагу Разовий квиток – 20 гривень: у Києві підвищать вартість проїзду в громадському транспорті
Хто може отримати картку киянина та як це зробити
Згідно з рішенням Київської міської ради від 28 травня 2015 "Про введення в Києві багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина" оформити таку карту можуть люди, зареєстровані в столиці, а також:
- вимушені переселенці із зони АТО;
- всі, хто працює в місті Києві відповідно до законодавства України;
- учні та студенти всіх навчальних закладів міста;
- батьки чи опікуни дітей, які здобувають повну загальну середню освіту в закладах освіти міста Києва.
Щоб отримати картку киянина, треба подати відповідну заяву до Ощадбанку. До заяви треба додати такі документи:
- паспорт громадянина України або документ, який його замінює;
- індивідульний податковий номер;
- документи, що підтверджують пільгу (учнівський квиток, студентський квиток тощо)
- довідка з місця роботи тощо;
- кольорове фото 3х4.
Правила для пільговиків та пенсіонерів
Громадяни, які мають право на допомогу або пільги від держави, оформляють карту по-іншому. Їм необхідно прийти у відділення Ощадбанку, заповнити анкету-заяву і укласти договір.
Із собою взяти:
- паспорт та ІПН;
- пільгове посвідчення;
- довідку про взяття на облік людини, яка переміщується із зони АТО, якщо вона не зареєстрована в Києві.
Після отримання картки треба звернутися до районного управління праці та соцзахисту населення за місцем, де зареєстровані. Там визначать пільгову категорію і активують карту. Документи зі собою треба взяти ті самі, що й до банку.
Які можливості дає картка
Адміністративні послуги
- Запис дитини до дитячого садочка на сайті osvita.kyivcity.gov.ua.
- Можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет.
Громадський транспорт
- Безкоштовний проїзд для пільговиків, зареєстрованих у Києві.
- Знижка на транспортний квиток (що більша кількість придбаних поїздок, то нижча вартість однієї поїздки).
Торгова мережа
- "Соціальний хліб" зі знижкою від 20 до 70% залежно від категорії пільговика,
- Знижки 3 – 7% в супермаркетах "БІЛЛА", "Вест лайн", "Фуршет" та "Новус".
Культурні заходи
- Знижка – від 5 до 50% у театрах та музеях.
- Знижки у зоопарку 50%;
Мережі аптек
- Купівля вітчизняних лікарських засобів у комунальних аптеках "Фармація" (210 найменувань).