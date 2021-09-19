На Киев надвигается сильная гроза: синоптики предупредили об опасности

Днем 19 сентября Киев накроет мощная гроза. Осадки не будут прекращаться до конца суток, поэтому жителей столицы призвали оставаться дома.

По информации синоптиков, сильная гроза может начаться после обеда. По состоянию на 14:20 в столице облачно и пасмурно.

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В некоторых регионах Киева уже прошел небольшой дождь. Иногда гремел гром и молнии, но буря еще не началась. В Укргидрометцентре уточнили, что речь идет о І уровне опасности, то есть речь идет о погодных условиях, потенциально опасных для населения. За это киевлянам рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Кому сообщать о последствиях непогоды

В Киевской городской администрации напомнили, что при падении деревьев или веток, а также при травмировании людей нужно немедленно обращаться в экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Если же на проезжей части или тротуарах вы обнаружили подтопление, стоит звонить в "Киевавтодор" – 284 74 19.

Погода в Киеве

По данным Укргидрометцентра, 19 сентября температура воздуха в Киеве будет колебаться в пределах +11...+13 градусов, а ночью и вообще опустится до +7. Скорость ветра будет достигать 5 – 10 метров в секунду. В понедельник, 20 сентября, дневная температура упадет до +7...+9, а ночная – до +4. Ветер усилится. Осадков синоптики не прогнозируют. Однако они могут вернуться в столицу уже во вторник.