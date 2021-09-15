Киев покинула сеть электросамокатов VZHOOH: в чем причина

Компания электросамокатов VZHOOH разорвала договор с КГГА. Говорят, что причина в вандализме и в конкуренции. Оператор перевез свои самокаты в Ровно и Луцк.

VZHOOH был одним из семи операторов проката электросамокатов Киева, которые подписали меморандум о сотрудничестве с КГГА. Об этом рассказал один из заместителей председателя горсовета Константин Усов 13 сентября.

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Конкуренция и вандализм

Электросамокаты VZHOOH были самым маленьким оператором в Киеве.

Поэтому, вероятно, владельцы покинули город из-за конкуренции. В городе, кроме них, были еще 7 операторов.

Также причиной является вандализм со стороны пользователей и простых прохожих.

В Киеве ежедневно фиксировали десятки сломанных, утопленных и похищенных самокатов.

Теперь в Луцке и Ровно

С сентября оператор VZHOOH перевозит свои электросамокаты в Луцк и Ровно. Там компания является первой и пока единственной. Усов говорит, что этот оператор начал работать в Киеве 8 июня. К тому времени в городе уже сформировался рынок микромобильности.

На улицах Киева продолжают действовать более 4 тысяч электросамокатов от 6 операторов.