Киев попал в топ городов с самым загрязненным воздухом
Источник:IQair
Уровень вредных веществ в атмосфере Киева превышает норму почти в 1,5 раза. Такие данные зафиксировали приборы системы IQair 12 октября.
Согласно рейтингу крупных городов мира, по состоянию на утро 12 октября Киев занимал место в первой десятке. Впоследствии, когда температура воздуха немножко повысилась, столица оказалась на 15 месте.
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По состоянию на 15:20 индекс качества воздуха оценивают в 82 балла при норме в 50.
Лучше закрыть окна
Главным загрязнителем воздуха, как отмечали в IQair, является PM2.5. Концентрация этого вещества превышает норму в 2 раза.
При таких показателях загрязнения атмосферы эксперты рекомендуют:
- закрыть окна;
- уменьшить нагрузку на открытом воздухе. Особенно это касается людей из чувствительных групп.
Обычная для Киева ситуация
Как отмечают специалисты, подобные загрязнения воздуха утром и днем являются для Киева довольно распространенным явлением. Связано оно с сезонным понижением температур в атмосфере создается слой воздуха, который не пропускает выхлопные газы. При повышении температуры это явление исчезает, а воздух в Киеве быстро приходит к норме.