Киев приближается к нижнему порогу красной зоны, – Кличко

Ситуация в коронавирусных больницах Киева понемногу стабилизируется. Виталий Кличко надеется, что тотального локдауна в столице не будет.

Ситуация в больницах Киева

Больницы с больными коронавирусом заполнены на 66%. Об этом мэр Киева заявил в интервью.

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Сейчас кровати с кислородом заполнены на 71%. В то же время только 10 ноября показатель составлял почти 80%.

У нас тенденция к уменьшению загруженности кроватей, в том числе и кислородных,

– сообщил политик.

Он добавил, что для принятия больных коронавирусом в Киеве есть 33 медучреждения, а в тех – свыше 6 тысяч коек. Подачей кислорода оборудовали более 90% коек. Кроме того, в столице есть 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Киев может выйти из красной зоны, – Кличко

При необходимости в Киеве могут развернуть еще 5,5 тысячи дополнительных коек. Однако Кличко уверяет, что пока такой необходимости нет.

Если положительная динамика, уменьшение госпитализаций, заполненности коек сохранится в ближайшее время, то правительство сможет рассмотреть вопрос выхода Киева из красной зоны,

– заверил мэр.

Заметим, город находится в красной зоне с 1 ноября. С тех пор пользоваться общественным транспортом могут только вакцинированные лица, или те, которые имеют отрицательный тест на COVID-19.

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