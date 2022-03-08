Киев продолжает укрепляться, – Кличко
Источник:телеграм Виталия Кличко
Вооруженные силы Украины и бойцы терробороны уже 12 дней не дают российским оккупантам захватить Киев. Город активно противостоит террористам.
По состоянию на 8 марта столицу активно укрепляют. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
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Киевляне готовятся защищать город от захватчиков. При этом все предприятия критической инфраструктуры и жизнеобеспечения столицы работают.
Больницы и роддомы тоже работают и принимают всех пациентов, которым необходима помощь,
– рассказал Кличко.
Он призвал киевлян оставаться дома, а в случае тревоги – немедленно уходить в укрытие.
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