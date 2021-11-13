Киев снова попал в двадцатку городов мира с самым грязным воздухом

В Киеве 13 ноября зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире. Украинская столица попала в двадцатку городов с грязным воздухом.

Так, Киев оказался на 18 месте. Возглавили рейтинг индийская Дели, столица Кыргызстана Бишкек и город Лахор, в Пакистане.

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Уровень загрязненности воздуха в Киеве

По состоянию на 11:20 индекс Киева составил 139 при норме 50. Уровень загрязнения воздуха характеризовали как "нездоровый для чувствительных групп населения".

В такой ситуации людям с заболеваниями дыхательной системы советуют одевать респираторы.

Также рекомендуют закрывать окна и включать очистители воздуха в помещениях.

Не стоит проводить спортивные занятия на открытом воздухе.



Рейтинг городов с грязным воздухом / Фото Iqair

Туман в Киеве

Также утром 13 ноября столицу охватил густой туман. Особенно это было заметно на Троещине и Оболони.

Киев уже не впервые в антирейтинге

В феврале 2021 года Киев тоже попал в двадцатку городов с самым грязным воздухом. Тогда столица занимала последнюю строчку. Индекс составлял 98.

30 ноября 2020 года Киев занял 18 позицию среди самых грязных мегаполисов планеты.