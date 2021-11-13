Так, Київ опинився на 18 місці. Очолили рейтинг індійське Делі, столиця Киргизстану Бішкек та місто Лахор, що в Пакистані.
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Рівень забрудненості повітря у Києві
Станом на 11:20 індекс Києва становив 139 при нормі 50. Рівень забруднення повітря характеризували як "нездоровий для чутливих груп населення".
- У такій ситуації людям із захворюваннями дихальної системи радять одягати респіратори.
- Також рекомендують закривати вікна та включати очищувачі повітря у приміщеннях.
- Не варто проводити спортивні заняття на відкритому повітрі.
Рейтинг міст із брудним повітрям / Фото Iqair
Туман у Києві
Також зранку 13 листопада столицю охопив густий туман. Особливо це було помітно на Троєщині та Оболоні.
Київ вже не вперше в антирейтингу
У лютому 2021 року Київ теж потрапив у двадцятку міст із найбруднішим повітрям. Тоді столиця України посідала останню сходинку. Індекс становив 98.
30 листопада 2020 року Київ посів 18 позицію серед найбрудніших мегаполісів планети.