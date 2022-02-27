Киев стал большой военной базой, неприступной для россиян – командующий терробороной

Столица Украины является целью номер один для захватнической русской армии. К большому удивлению Путина, Киев оказался не по зубам "одной из сильнейших армий мира".

Командующий Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин поблагодарил всех добровольцев, вставших в строй.

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Добровольцы уже получили десятки тысяч единиц оружия, боеприпасов, снаряжения. Киев уже стал большой военной базой, что не по зубам россиянам. Именно поэтому враг сейчас вбрасывает кучу фейков и дезинформации, чтобы запутать и столкнуть подразделения между собой, ослабить и деморализовать нашу оборону изнутри.

– говорится в сообщении.

Советы от Теробороны:

Обязательно координируйтесь с регулярными подразделениями Вооруженных Сил и Национальной гвардии, удерживающими оборону в районах вашей ответственности.

Держите постоянный контакт со своими командирами и командованием, владеющими ситуацией и принимающими решения.

Держим голову холодной, не горячимся. Победа за нами,

– заявил Юрий Галушкин.