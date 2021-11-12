В Киеве 15-летняя девушка на видео царапала машину парня, который ее будто бы избил

Малолетняя жительница Лесного массива в Киеве выложила в соцсети запись, на которой старательно портит машину неизвестного мужчины. Судя по видео, владелец автомобиля якобы ее парень, который поднял на нее руку.

Вандализмом Hyundai Sonata, которую привезли из Кореи, злоумышленница занималась вместе со своей подругой. Видео мести парню они сняли на смартфон и сами залили в соцсети.

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Очевидцы делали подросткам замечания, однако те со смехом объясняли, что владелец каждый день бьет девушку.

Ведет аморальный образ жизни и выкладывает все в инстаграм

Инцидент, по предварительным данным, произошел днем ​​11 ноября. Школьница взяла в руки камни и поцарапала ими капот Hyundai. Затем она сделала то же самое на дверце автомобиля.

Подруга злоумышленницы смеялась и комментировала событие, а потом несколько раз стукнула по машине.

Смотрите видео, как 15-летняя киевлянка царапает машину:

На событие отреагировали активисты "АвтоПатруль Майдан". Они проанализировали страницу девушки в инстаграме и выяснили, что ей всего 15 лет. Мать подростка вроде бы вообще не занимается воспитанием дочери, а та ведет аморальный образ жизни.

Девочка выкладывает в соцсети откровенные фото и видео, где позирует обнаженной, употребляет спиртные напитки, курит и занимается другими вещами, которые не свойствены подросткам.

Смотрите видео с 15-летней девочкой, которая употребляет алкоголь и кичится взрослыми поступками: