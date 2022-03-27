В Киеве с 28 марта отключат отопление
27 марта 2022 , 13:02Читати новину українською
Источник:КМВА
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте КГВА. Оно предполагает, что отопительный сезон в городе будет прекращен в понедельник, 28 марта.
Как отмечается в документе, это касается жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры. Для них отопительный сезон завершится уже 28 марта.
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Заведения смогут завершить отопительный сезон в ручном режиме
Для этого в КГВА предлагают руководителям отправлять письменные заявления в администрацию. Речь об отключении от тепла:
- заведений здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта,
- дошкольного и общего среднего образования,
- а также социально-медицинские учреждения.
Контролировать отключение отопления будут заместители главы КГВА.
Распоряжение о завершении отопительного сезона подписал Николай Жирнов, начальник Киевской городской военной администрации.
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