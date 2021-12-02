В Киеве будут судить чиновника КГГА, которого поймали на взятке в 2 тысячи долларов

В суд направили обвинительный акт в отношении должностного лица КГГА, которого поймали на взятке. Мужчина незаконно получил 2 тысячи долларов 7 октября.

На момент совершения преступления занимал должность начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева. Коррупционеру инкриминируют получение неправомерной выгоды.

К теме Требовал деньги с бизнесменов: в Киеве на взятке погорел начальник департамента КГГА



Чиновник требовал деньги за игнорирование нарушений во время строительства / Фото Киевской городской прокуратуры

Закрывал глаза на нарушения в обмен на деньги

Следствие выяснило, что обвиняемый требовал взятку за игнорирование нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил.

Мужчина, пытавшийся воспользоваться его "услугами", занимался реконструкцией нежилого помещения по улице Крутой спуск.

За совершенное должностному лицу грозит заключение на 5 – 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 3 года, а также конфискация имущества.

В прокуратуре уточнили, что сейчас в отношении чиновника применили меру пресечения в виде залога. Кроме того, на его имущество был наложен арест, а впоследствии оно должно быть конфисковано.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

В Киеве за взятку в 2 тысячи долларов США будут судить чиновника КГГА

Шевченковской окружной прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля города Киева КГГА, разоблаченного на получении неправомерной выгоды (часть 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, чиновник КГГА выразил требование гражданину о предоставлении неправомерной выгоды за непринятие мер реагирования на нарушение требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил, возможно допущенных при проведении реконструкции нежилого помещения по улице Крутой спуск в Киеве.

7 октября 2021 года чиновник был задержан сразу после получения 2000 долларов США неправомерной выгоды.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога. На имущество должностного лица наложен арест с целью обеспечения конфискации имущества.