В Киеве быстро распространяется COVID-19, но локдаун в КГГА не планируют

Ежедневно в Киеве фиксируют увеличение количества инфицированных COVID-19. Представители местной власти при этом не собираются в ближайшее время объявляли локдаун и полагаются на адекватность бизнеса.

Об этом 7 октября заявил заместитель мэра столицы Алексей Кулеба во время встречи с предпринимателями. Чиновник отметил, что ограничение права на пользование транспортом в Киеве будут применять как противоэпидемиологическую меру в крайнем случае.

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Кроме того, в КГГА надеются на то, что от критического ухудшения ситуации спасет вакцинация.

Бизнес заинтересован в соблюдении карантинных мер

Заместитель Кличко отметил, что, несмотря на установление желтого уровня опасности, в Киеве ежедневно фиксируют до тысячи новых случаев заболевания.

Кулеба подчеркнул, что представители бизнеса в первую очередь заинтересованы в том, чтобы ситуация не дошла до локдауна, а большинство людей имели прививки поскольку:

в красной зоне торговые центры, заведения общепита, кинотеатры, спортзалы смогут работать исключительно при условии 100% вакцинации работников и посетителей.

соблюдение карантинных требований клиентами и работниками учреждений может реально сдержать распространение вируса и привести к отсутствию локдауна.

Призываю руководителей общаться с коллективами, приглашать медицинских экспертов для ответов на все вопросы, стимулировать собственным примером и другими поощрениями,

– отметил Кулеба.

Заместитель главы КГГА также напомнил, что Киев остается лидером по вакцинации в Украине. Сейчас в столице сделали 1 миллион 800 тысяч прививок. Так называемый зеленый сертификат имеют 920 тысяч киевлян.

Также, по словам Кулебы, сейчас вопрос локдауна в КГГА не рассматривается, но столица готова к ухудшению эпидемиологической ситуации и продолжает принимать заявки на пользование транспортом от предприятий и ФЛП.