В Киеве чтят память жертв Бабьего Яра

В Национальном историко-мемориальном заповеднике "Бабий Яр" в Киеве начались мероприятия к 80-й годовщине массовых расстрелов. Участие в чествовании памяти погибших должны принять президент, а также руководители Израиля и Германии – Франк-Вальтер Штайнмайер и Ицхак Герцог.

Как отметила корреспондентка 24 канала, во время мероприятий также будет открыт новый объект Мемориального центра Холокоста – "Кристаллическая стена плача" художницы Марины Абрамович.

Смотрите также Назвали имена 159 нацистов, которые убивали евреев в Бабьем Яру

Он представляет собой стену из угля Донетчины и кварцевых кристаллов. Композиция длиной 40 и высотой 3 метра стала одним из крупнейших в Европе арт-объектов, построенных в течение последнего десятилетия.

Весь вечер будут звучать произведения классиков



В Киев для чествования памяти погибших в Бабьем Яру прибыли иностранные делегации /Фото "Суспільне"

Согласно официальной программе мероприятий, Государственный симфонический оркестр Германии исполнит 13-ю симфонию Дмитрия Шостаковича "Бабий Яр".

Кроме того, в течение вечера будут звучать произведения в исполнении классических музыкантов.

В символической синагоге "Место для размышлений" кантор будет читать молитву в память о погибших.



В Мемориальном центре Холокоста открыли новый арт-объект / Фото Укринформ

Место расстрела 100 тысяч человек

По данным историков, в Бабьем Яру во время Второй мировой войны нацисты совершили одно из самых кровавых военных преступлений. Немецкие оккупанты под разными предлогами заставляли людей прибывать к Бабьему Яру. После этого полицаи принудительно загоняли людей маленькими группами к обрыву и расстреливали их из пулеметов.

В результате погибли 100 тысяч человек. Примерно 70 тысяч из них – евреи.