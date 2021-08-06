В Киеве на День независимости состоится речной парад на Днепре: пройдут боевые катера

В Киеве 24 августа по Днепру пройдут боевые катера флота Украины. Такой грандиозный речной парад – лишь часть масштабных празднований 30-й годовщины независимости Украины.

Некоторые суда уже выйдут из Одессы и Очакова на этой неделе. Парад пройдет в районе Киевского речного вокзала и Труханова острова.

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Речной парад на День независимости – какие катера можно увидеть

От пограничной службы будут представлены два катера Safe Boat 27 и катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ.

ВМС Украины на параде покажут три малых бронированных артиллерийских катера проекта Гюрза-М: "Бердянск", "Никополь", "Коростень".

Кроме них по Днепру пройдет десантный катер "Сватово", две 11-метровых и две 7-метровых лодки Willard.

Корабли проекта Гюрза-М и "Сватово" несут службу на Черном море – они будут добираться до Киева своим ходом.



Десантный катер "Сватово" / Фото АрміяІнформ

Празднование Дня независимости

В парадах ко Дню независимости примут участие более 5000 украинских военнослужащих, 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники ВСУ. Также анонсирована демонстрация новых образцов вооружения и техники.

В Киеве парад пройдет на улице Крещатик с участием трех колонн: пешей, воздушной и механизированной. Также во время парада запустят артиллерийский салют на Трухановом острове.