Деякі судна вже вийдуть з Одеси й Очакова цього тижня. Парад пройде у районі Київського річкового вокзалу і Труханового острову.

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Річковий парад на День незалежності – які катери можна побачити

Від прикордонної служби будуть представлені два катери Safe Boat 27 та катер проєкту UMS-1000 Морської охорони ДПСУ.

ВМС України на параді покажуть три малих броньованих артилерійських катери проєкту Гюрза-М: "Бердянськ", "Нікополь", "Коростень".

Крім них Дніпром пройде десантний катер "Сватове", два 11-метрових і два 7-метрових човни Willard.

Кораблі проєкту Гюрза-М і "Сватове" несуть службу на Чорному морі – вони добиратимуться до Києва своїм ходом.

Десантний катер "Сватове" / Фото АрміяІнформ

Святкування Дня незалежності

У парадах до Дня незалежності візьмуть участь понад 5000 українських військовослужбовців, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки ЗСУ. Також анонсовано демонстрацію нових зразків озброєння і техніки.

У Києві парад пройде на вулиці Хрещатик за участю трьох колон: пішої, повітряної і механізованої. Також під час параду запустять артилерійський салют на Трухановому острові.