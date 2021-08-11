В Киеве девушка загорала в одних стрингах возле церкви: видео
Источник:Телеграм-канал "Киев без цензуры"
В Киеве девушка в стрингах загорала на газоне у церкви. Людей удивило и возмутило такое поведение этой особы. Ее заметили на улице Маршала Конева возле Спасо-Преображенского собора.
Девушка постелила на траву покрывало и лежала на солнце с телефоном в руках. Здание церкви расположено буквально в 20 метрах от этого места.
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Ловила витамин D и взгляды прихожан
Речь идет о Спасо-Преображенском соборе на Теремках. Когда именно была замечена эта девушка не сообщается.
Ты посмотри какая богохульная. Барышня в одних стрингах ловит витамин D и взгляды прихожан,
– комментируют поступок девушки в телеграм-канале "Киев без цензуры".
В Киеве девушка загорала в одних стрингах возле церкви: смотрите видео
Другая история богохульства
Напомним, что недавно в Тернополе состоялся музыкальный фестиваль "Файне місто". 31 июля там выступила польская группа Batushka, которая использует в своих перформансах элементы церковных обрядов. В сети этим возмущаются и обвиняют мероприятие в пропаганде богохульства.