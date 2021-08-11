Дівчина постелила на траву покривала й лежала на сонці із телефоном у руках. Будівля церкви розташована буквально у 20 метрах від цього місця.

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Ловила вітамін D й погляди прихожан

Йдеться про Спасо-Преображенський собор, що на Теремках. Коли саме була помічена ця дівчина не повідомляється.

Ти подивись яка богохульна. Панянка в самих стрінгах ловить вітамін D та погляди прихожан,

– коментують вчинок дівчини у телеграм-каналі "Київ без цензури".

У Києві дівчина засмагала в одних стрінгах біля церкви: дивіться відео

Інша історія богохульства

Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі відбувся музичний фестиваль "Файне місто". 31 липня там виступив польський гурт Batushka, який використовує у своїх перформансах елементи церковних обрядів. У мережі цим обурюються та звинувачують захід у пропаганді богохульства.