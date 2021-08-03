Очевидно, що в УПЦ МП вірять у силу молитви більше, ніж у карантинні заходи. Після молебню священники влаштували ще й хресну ходу.

Важливо Кремль руками агентов РПЦ хочет повторить в Украине 2014: в опасности - 3 области

Чим займались у Чорнобилі

У звіті пресслужби Лаври йдеться, що Павло вже традиційно відвідав паству Іллінського храму. Ось чим там займалися:

Під час Літургії підносилися сугубі (особливі – 24) прохання і молитва, що читається "під час згубної пошесті", а також підносилися заупокійні молитви за ліквідаторів та всіх християн, які загинули внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС,

– йдеться на сайті lavra.ua.

Віряни без масок / lavra.ua

Чому "Паша-Мерседес"

Так його прозвали через любов до коштовних іномарок та регулярні порушення правил дорожнього руху.

Настоятель Лаври Павло час від часу потрапляє у різноманітні скандали.

Зокрема нещодавно він зізнався, що відпускав гріхи маніяку Анатолію Онопрієнку та не здав його. Також у квітні митрополит Московського патріархату з розмахом відсвяткував 60-річчя під час локдауну.