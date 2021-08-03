Очевидно, что в УПЦ МП верят в силу молитвы больше, чем в карантинные меры. После молебна священники устроили еще и крестный ход.
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Чем занимались в Чернобыле
В отчете пресс-службы лавры говорится, что Павел уже традиционно посетил паству Ильинского храма. Вот чем там занимались:
Во время Литургии возносились сугубые (особые – 24) прошения и молитва, читаемая "во время губительного поветрия", а также возносились заупокойные молитвы за ликвидаторов и всех христиан, которые погибли в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
– говорится на сайте lavra.ua.
Верующие без масок / lavra.ua
Почему "Паша-Мерседес"
Так его прозвали из-за любви к дорогим иномаркам и регулярных нарушений правил дорожного движения.
Настоятель Лавры Павел время от времени попадает в разнообразные скандалы.
В частности недавно он признался, что отпускал грехи маньяку Анатолию Оноприенко и не сдал его. Также в апреле митрополит Московского патриархата с размахом отпраздновал 60-летие во время локдауна.