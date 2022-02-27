В Киеве диверсанты пользуются тактическими радиомаячками для распознавания

Нацгвардійці сообщили, что продолжают задерживать в Киеве диверсантов. Они пользуются тактическими радиомаячками для распознавания.

В Северном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины сообщили, что в столице продолжают задерживать диверсантов.

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Диверсанты используют радиомаяки для распознавания

В Киеве гвардейцы продолжают задерживать "русских диверсантов". За ночь были удалены вражеские миниатюрные тактические радиомаячки AIMD для идентификации "свой-чужой",

– отметили в Нацгвардии.



Что изъяли у диверсантов / Фото Нацгвардии

Напомним, ранее в КГГА отметили, что столицу полностью контролируют украинская армия и тероборона. В ночь на 27 февраля было несколько стычек, связанных с диверсантами.

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