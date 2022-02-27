У Північному оперативно-територіальному об'єднанні Національної гвардії України повідомили, що у столиці й надалі затримують диверсантів.
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Диверсанти використовують радіомаячки для розпізнавання
У Києві гвардійці продовжують затримувати "руських дивєрсантів". За ніч були вилучені ворожі мініатюрні тактичні радіомаячки AIMD для ідентифікації "свій-чужий",
– зазначили в Нацгвардії.
Що вилучили в диверсантів / Фото Нацгвардії
Нагадаємо, раніше у КМДА наголосили, що столицю повністю контролюють українська армія та тероборона. У ніч на 27 лютого було кілька сутичок, пов'язаних з дисертантами.
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