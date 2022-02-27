Столицю повністю повністю контролюють українська армія та тероборона. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє 24 канал.

Читайте також Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ, – Резніков

Київ – під контролем

За його словами, на околицях Києва більш-менш спокійно. Основні дії тривають на підступах до столиці.

Місто контролюють тероборона, добровольчим батальйоном Збройними силами. На ранок місто абсолютно під контролем, спокійно,

– наголосив Поворозник.

Він зауважив, що упродовж ночі було кілька сутичок, пов'язаних із ДРГ.

Зауважимо, що у Києві продовжується комендантська година. Обмеження діятимуть до 8:00 28 лютого.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.