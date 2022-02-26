Комендантська година починається сьогодні, 26 лютого, о 17:00 і діятиме вона до 8:00 ранку. Попередньо, нові обмеження звершаться у понеділок, 28 лютого, о 8 ранку.
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Можна виходити лише в сховища
А виходити у неділю на вулиці наполегливо не рекомендують узагалі. Водночас іти у бомбосховища – можна. Про це повідомив перший заступник Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник, передає 24 канал.
Він також закликав поставитися до цього з розумінням і провести вдень вдома, а виходити з помешкання лише у разі необхідності – в укритя, коли лунатимуть сирени.
Це вимушений захід. Ми просимо всіх залишатися вдома, щоб навести лад у місті, який пов'язаний з диверсійними групами,
– закликав він.
Він закликав запастися водою та мінімальним набором продуктів, а також поділитися цим із людьми, які не встиг цього зробити.
Поворозник наголосив, що метрополітен зараз не працює. А загалом ситуація у столиці – спокійна та контрольована.
Чого не можна робити вдень та вночі
Джерело: патрульна поліція Києва
- Вночі
У Києві з 17:00 до 8:00 рух власним транспортом заборонено.
- Вдень
Через активізацію бойових дій, та діяльність диверсійних груп, в денний час у патрульній поліції просять максимально обмежити пересування містом на власному транспорті.
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