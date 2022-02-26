Комендантский час начинается сегодня, 26 февраля, в 17:00 и будет действовать он до 8:00 утра. Предварительно, новые ограничения завершатся в понедельник, 28 февраля, в 8 утра.

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Можно выходить только в убежища

А выходить в воскресенье на улицы настойчиво не рекомендуют вообще. В то же время идти в бомбоубежища – можно. Об этом сообщил первый заместитель Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник, передает 24 канал.

Он также призвал отнестись к этому с пониманием и провести день дома, а выходить из дома только в случае необходимости – в укрытия, когда будут звучать сирены.

Это вынужденная мера. Мы просим всех оставаться дома, чтобы навести порядок в городе, который связан с диверсионными группами,

– призвал он.

Он призвал запастись водой и минимальным набором продуктов, а также поделиться этим с людьми, которые не успел этого сделать.

Поворозник подчеркнул, что метрополитен сейчас не работает. А в целом ситуация в столице спокойная и контролируемая.

Чего нельзя делать днем и ночью

Источник: патрульная полиция Киева

​Ночью

В Киеве с 17:00 до 8: 00 движение на собственном транспорте запрещено.

Днем

Из-за активизации боевых действий, и деятельности диверсионных групп, в дневное время в патрульной полиции просят максимально ограничить передвижение по городу на собственном транспорте.

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