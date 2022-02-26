В сети появилось соответствующее видео. Его обнародовал в телеграме нардеп Алексей Гончаренко.
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На кадрах заметно, как по городку пытается пройти колонна вражеской техники. Однако украинцев это не пугает. Наоборот – они бросают под колеса танков вещи, которые попадаются им под рукой – например, велосипеды.
Женщина на видео говорит, что движение техники в городе не заканчивается.
Мужчина бросился под вражеский танк
Один, очевидно, очень смелый мужчина решил помешать движению российской технике собой. Сначала он даже попытался на нее забраться, а потом спрыгнул и пытался остановить транспорт оккупанта голыми руками.
Это на минуту помогло – вражеский танк остановился. Тогда мужчина поправил фуражку и встал на колени перед ним, чтобы тот не проехал. Его попытались поднять другие жители.
Украинцев не победить
Примечательно, что они не убежали, а наоборот – встали в шеренгу на защиту.
Бахмач. Местные жители бросаются под танки оккупантов. Украинцев не победить,
– коротко подписал Гончаренко.
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