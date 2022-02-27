Глава Міністерства оборони України Олексій Резніков написав у мережі, що позаду вже 3 доби, які назавжди змінили нашу країну і світ.

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Україна героїчно обороняється, у ворога – провали

Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються,

– зазначив міністр.

Він наголосив, що натомість бачить інше – героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків – усіх, хто виконує свій обов'язок.

"Я бачу тисячі й тисячі Громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони й б'ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу", – додав Резніков. Це бачать увесь світ.

Глава Міноборони зазначив, що попереду ще багато випробувань. Однак тепер перемогу українців вірять не українці. Світ нарешті наважився кинути виклик Кремлю. "З кожною годиною все більше людей усвідомлюють, що ніде в Європі немає такої армії. І що без цієї армії й нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці", – зауважив міністр.

Він запевнив, що "темрява відступить".

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