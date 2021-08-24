В Киеве дотла выгорел балкон многоэтажки: жуткое видео

24 августа 2021 , 16:53
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Источник:

ГСЧС Киева

Серьезный пожар произошел в Оболонском районе Киева утром 24 августа. Огонь охватил балкон одной из квартир и перешел на соседние.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, медики и полицейские. Причины возгорания устанавливают правоохранители. Жители квартир успели вовремя выбежать на улицу и вызвать работников МЧС.

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В результате пожара никто не пострадал.

От балкона ничего не осталось

  • О пожаре на улице Автозаводской на Приорке спасатели узнали в 6:05.
  • Когда пожарные прибыли на место происшествия, они сразу увидели, что горит балкон на 6 этаже 9-этажки.
  • Огонь уже начал распространяться на соседние балконы, поэтому существовала вероятность ухудшения ситуации.

15 спасателей довольно быстро провели разведку и приступили к тушению пожара. Почти за полчаса с момента возникновения пожара работники ГСЧС справились с задачей. Впрочем, от балкона, на котором возник огонь, фактически ничего не осталось.

Смотрите видео тушения пожара в многоэтажке в Киеве:

Автор: Олексій Чибісов