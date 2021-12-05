В Киеве горел многоэтажный жилой дом: фото с места происшествия

В Киеве вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме. В результате инцидента спасатели эвакуировали 30 человек.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что возгорание произошло 4 декабря около 19:34 на улице Николая Ушакова, 14-а в Святошинском районе столицы.

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Пожар возник в одной из квартир на 12 этаже 16-этажного жилого дома,

– отметили в ГСЧС.

Прибывшие на место происшествия спасатели сразу же приступили к тушению пламени. В 20:21 пламя на площади 30 квадратных метров локализовали, а в 20:39 – ликвидировали.

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям также мгновенно эвакуировали с верхних этажей 30 жильцов дома. К слову, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

На месте происшествия было задействовано 8 единиц основной и специальной техники и 33 спасателя. Причины возникновения пожара устанавливаются.

В Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме / Фото ГСЧС

Текст публикации ГСЧС:

Во время ликвидации пожара в квартире на безопасное расстояние было выведено 30 человек.

4 декабря в 19:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Николая Ушакова, 14-а в Святошинском районе столицы.

К месту вызова сразу же были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, пожар возник в одной из квартир на 12 этаже 16-этажного жилого дома. Не теряя времени, бойцы сразу же приступили к эвакуации жителей с верхних этажей и к тушению пожара.

В 20:21 пожар на площади 30 квадратных метров был локализован, а в 20:39 – ликвидирован. Во время тушения пожара на безопасное расстояние было выведено 30 человек.

На месте происшествия было задействовано 8 единиц основной и специальной техники и 33 единицы личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Жертв и пострадавших нет.

Причина возникновения пожара устанавливается.