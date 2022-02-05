В Киеве горела многоэтажка: есть жертва и пострадавший

В Киеве 4 января случился пожар в квартире 5-этажного дома. Спасатели эвакуировали из дома 8 жильцов.

Детали пожара в Киеве

Инцидент произошел около 22:50 в доме на улице Электриков, в Подольском районе столицы. Известно, что возгорание возникло в квартире на 1 этаже.

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На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 8 жильцов из соседних квартир.

Во время тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, обнаружили тело человека. Также пострадал мужчина. Его передали бригаде скорой помощи,

– рассказали в ГСЧС.

В 23:30 пожарные локализовали пожар на площади 40 квадратных метров, а в 23:47 – ликвидировали.

К тушению привлекли 5 единиц техники и 18 человек спасателей.

Обстоятельства и причины пожара устанавливают правоохранители.

В Подольском районе Киева горела квартира / Фото ГСЧС

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Полный текст публикации ГСЧС Киева в фейсбуке:

При пожаре в квартире погиб человек и 1 человек пострадал, эвакуированы 8 жителей дома.

4 февраля в 22:52 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Электриков 30/5, что в Подольском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, бойцы установили, что возгорание произошло в квартире на 1-м этаже 5-этажного жилого дома.

Спасатели эвакуировали 8 жителей из смежных квартир и из квартир выше расположенных этажей.

В ходе тушения пожара в квартире, в которой произошло возгорание, было обнаружено тело человека. Также пострадал мужчина, который был передан бригаде скорой помощи.

В 23:30 пожарные локализовали пожар на площади 40 квадратных метров и в 23:47 – ликвидировали.

На месте было привлечено 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

Обстоятельства трагического случая и причину пожара сейчас устанавливают правоохранительные органы.