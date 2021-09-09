В Киеве горело общежитие КНЭУ: фото с места

На Дегтяревской горело общежитие Киевского национального экономического университета. Пожар возник в комнате на 6 этаже. Как следствие, повредились мебель, техника и другие вещи. Люди не пострадали.

Пожар возник около 20 часов 8 сентября. На место прибыли спасатели из ближайших пожарных подразделений.

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К спасателям поступило сообщение о пожаре на Дегтяревской, 49 в 19:40. Когда пожарные приехали, то обнаружили, что пожар произошел в комнате на 6 этаже. Всего в общежитии есть 9 этажей.



Горела комната в КНЭУ / Фото ГСЧС Киева

Работники ГСЧС локализовали пожар в 20:11, а уже ровно через минуту потушили его. В результате возгорания повредились мебель, бытовая техника, личные вещи, оконные рамы. Огонь также повредил стены и потолок.



Пожар вовремя потушили спасатели / ГСЧС Киева

На месте работали 35 спасателей, которые привлекли 6 единиц спецтехники. Пострадавших в результате пожара, к счастью, нет.